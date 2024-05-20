Грилишу помогли покинуть бар в 5 утра после чемпионской вечеринки Манчестер Сити

Манчестер Сити выиграл английскую Премьер-лигу, обыграв в последнем туре Вест Хэм (3:1).

"Горожане" организовали чемпионскую вечеринку, на которой присутствовали игроки, тренерский штаб и представители команды.

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Одним из главных героев был полузащитник Джек Грилиш, который был одет в рубашке и брюках Gucci за 2000 фунтов стерлингов.

Грилиш улыбался после вечеринки Манчестер Сити. Ему помогли покинуть бар в 5 утра, когда уже наступил рассвет.

Ранее сообщалось, что один из главных талантов Тоттенхэма завел отношения с моделью.

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