Грилишу помогли покинуть бар в 5 утра после чемпионской вечеринки Манчестер Сити
Англичанин подтвердил свое реноме.
Манчестер Сити выиграл английскую Премьер-лигу, обыграв в последнем туре Вест Хэм (3:1).
"Горожане" организовали чемпионскую вечеринку, на которой присутствовали игроки, тренерский штаб и представители команды.
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Одним из главных героев был полузащитник Джек Грилиш, который был одет в рубашке и брюках Gucci за 2000 фунтов стерлингов.
Грилиш улыбался после вечеринки Манчестер Сити. Ему помогли покинуть бар в 5 утра, когда уже наступил рассвет.
Ранее сообщалось, что один из главных талантов Тоттенхэма завел отношения с моделью.
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