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Экс-игрок Барселоны рассказал о секс-договоренности со своей девушкой

Бартра поделился интимными подробностями жизни с моделью.
Сегодня, 14:24
Марк Бартра с возлюбленной / instagram.com/marcbartra
Марк Бартра с возлюбленной / instagram.com/marcbartra

Бывший футболист сборной Испании и Барселоны Марк Бартра поведал интересную историю со своей личной жизни.

Девушка игрока Джессика Гойкоечеа приняла участие в съемках программы La Resistencia, где откровенно ответила на интимные вопросы. 

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Ведущий спросил у девушки, сколько раз у нее были половые отношения за последний месяц. Джессика призналась, что не виделась с Марком две недели. Ведущий прервал ее уточнением, что мастурбация считается 0,8 половыми актами.

"Даже это было тяжело, нас было шестеро и жили мы вместе, приватности почти не было, но иногда мне удавалось".
Бартра находился в студии и вмешался в разговор, когда девушка на него посмотрела. Испанец заявил, что у них есть договоренность, что каждый день, когда они видятся, у них должен быть секс, если его нет – то на следующий день должно быть два акта.

"Именно так. Если в этот день мы этого не сделали, на следующий ты мне должен уже два!", - призналась Гойкоечеа.

instagram.com/goicoechea
instagram.com/goicoechea

Напомним, жена бывшего игрока сборной Италии порадовала подписчиков спортивной фигурой.

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