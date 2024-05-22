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Эмери хочет видеть в Астон Вилле еще одного чемпиона мира

Маркос Акунья составит компанию Эмилиано Мартинесу.
Сегодня, 10:27
Маркос Акунья / Getty Images
Маркос Акунья / Getty Images

Астон Вилла сделала предложение по защитнику Севильи Маркусу Акунье, утверждает Fichajes.

32-летний аргентинец был незаменимым игроком нервионцев в течение последних четырех лет лет после своего перехода из Спортинга, а сейчас готов к новому вызову.

Сообщается, что бирмингемский клуб уже сделал Севилье предложение в размере 15 млн евро при оценочной стоиомсти Акуньи согласно Траснфермаркту в 5 млн евро.

В теккущем сезоне аргентинец провел 26 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре передачи.

Напомним, что в составе сборной Аргентины Скунья стал чемпионом мира в 2022 году. В клубе уже играет другой чемпион мира - Эмилиано Мартинес.

Ранее также сообщалось, что прощание Клоппа былопопулярней, чем празднование чемпионства Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркос Акунья

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