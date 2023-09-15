Защитник сборной Аргентины: Месси – великий лидер страны

Защитник Севильи Маркос Акунья считает нападающего Интер Майами Лионеля Месси великим лидером Аргентины.

"Для меня Месси – великий лидер страны. Без него мы бы не выиграли чемпионат мира".

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"Я думаю, что мы многого добились благодаря поддержке людей. Единство, которое существовало с момента победы на Кубке Америки, было чем-то невероятным, я никогда не видел такого раньше", – сказал Акунья в интервью El Desmarque.

Напомним, Месси привел сборную Аргентину к победе на чемпионате мира, Кубке Америки и Финалиссиме.

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