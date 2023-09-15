iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник сборной Аргентины: Месси – великий лидер страны

Лео добился невероятного признания на родине.
Сегодня, 13:52
Месси и Акунья / Getty Images
Месси и Акунья / Getty Images

Защитник Севильи Маркос Акунья считает нападающего Интер Майами Лионеля Месси великим лидером Аргентины. 

"Для меня Месси – великий лидер страны. Без него мы бы не выиграли чемпионат мира".

Читай также: Месси засветился на презентации нового айфона

"Я думаю, что мы многого добились благодаря поддержке людей. Единство, которое существовало с момента победы на Кубке Америки, было чем-то невероятным, я никогда не видел такого раньше", – сказал Акунья в интервью El Desmarque.

Напомним, Месси привел сборную Аргентину к победе на чемпионате мира, Кубке Америки и Финалиссиме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины Маркос Акунья

Статьи по теме

Месси засветился на презентации нового айфона Месси засветился на презентации нового айфона
Тренер Интер Майами: Месси – протагонист, а мы актеры второго плана Тренер Интер Майами: Месси – протагонист, а мы актеры второго плана
Скалони расскзал, сыграет ли Месси против Боливии Скалони расскзал, сыграет ли Месси против Боливии
Расставание с Месси, Неймаром и Рамосом позволило ПСЖ установить новый рекорд Расставание с Месси, Неймаром и Рамосом позволило ПСЖ установить новый рекорд
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс15:52
Украинец Далакян проведет бой с Акуи в Японии
Бокс15:30
Бокс: расписание боев
Европа15:19
К Мудрику есть интерес со стороны клубов Бундеслиги
Европа14:58
Тренер Дженоа: У Малиновского возникли небольшие проблемы, но он вернулся к тренировкам
Европа14:51
Санчо может зимой покинуть Манчестер Юнайтед
Украина14:36
Металлист 1925 - Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ 15.09.2023
Европа14:23
Бавария презентовала особенную форму в честь Октоберфеста
Европа14:09
Владельцы Челси хотят приобрести родной клуб Роналду
Теннис14:01
Кубок Дэвиса: Крутых выиграл свой матч - Украина сравнялась с Колумбией
Европа13:52
Защитник сборной Аргентины: Месси – великий лидер страны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK