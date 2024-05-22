Депай покинет Атлетико по окончании сезона

Нападающий Мемфис Депай покидает Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Футболист уйдет из команды как свободный агент, так как пункт об автоматическом продлении контракта активирован не будет.

Напомним, Депай играет за мадридский клуб с сезона 2022/23, а в текущем забил всего пять голов в 23 матчах текущего чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что форвард Атлетико может оказаться в другом испанском клубе.

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