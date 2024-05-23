Гасперини - о первом трофее в карьере: Я не стал лучшим тренером от этого

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над Байером.

По словам итальянского специалиста, первый трофей в тренерской карьере не сделал его лучшим тренером чем он был.

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"Я не понимаю, почему обо мне судят по трофеям. Не похоже, что я сейчас лучше, чем был сегодня днем.

Я думаю, что мы вошли в историю, в том числе благодаря тому, как мы победили. Чрезвычайно, мы победили Ливерпуль, Спортинг... Спортинг выиграл лигу, когда мы встретились с Ливерпулем, они были первыми в Премьер-лиге... Невероятно. Ребята были великолепны, это было незабываемое выступление", - заявил сразу после матча Гасперини.

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