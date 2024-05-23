Кубок Лиги Европы стал вторым трофеем Аталанты в истории

Аталанта стала обладателем трофея впервые с 1963 года, одержав победу над Байером (3:0) в финале Лиги Европы.

Это второй трофей для команды из Бергамо в истории, после триумфа в Кубке Италии сезона 1962/63.

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В своей истории Аталанта пять раз проигрывала в финалах кубковых турниров, однако клуб на этот раз сумел переломить ситуацию.

Напомним, не так давно бергамаски уступили в решающем матча Кубка Италии Ювентусу со счетом 0:1.

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