Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала
Мадридский гранд сам настроен выкупить испанца.
Нападающий Эспаньола Хоселу, который на правах аренды выступает за Реал, может сменить клубную прописку.
Как сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас, услугами испанца заинтересовался Аль-Иттихад.
Саудовский гранд хотел бы видеть игрока в своем составе, однако и Реал готов выкупить форварда у Эспаньола.
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В арендном соглашении нападающего прописано право выкупа примерно за 1.5 млн евро.
В текущем сезоне на счету футболиста 18 голов и 3 результативные передачи в 48 матчах.
Ранее Реал определился с заменой Лунину, если он покинет клуб.
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