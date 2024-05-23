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Футбол

Саудовский клуб изъявил желание подписать форварда Реала

Мадридский гранд сам настроен выкупить испанца.
Сегодня, 10:54
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

Нападающий Эспаньола Хоселу, который на правах аренды выступает за Реал, может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас, услугами испанца заинтересовался Аль-Иттихад.

Саудовский гранд хотел бы видеть игрока в своем составе, однако и Реал готов выкупить форварда у Эспаньола.

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В арендном соглашении нападающего прописано право выкупа примерно за 1.5 млн евро.

В текущем сезоне на счету футболиста 18 голов и 3 результативные передачи в 48 матчах.

Ранее Реал определился с заменой Лунину, если он покинет клуб.

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