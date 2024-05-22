"Пошел на*уй": игрок Реала своеобразно отреагировал на решение Крооса завершить карьеру

Лукас Васкес и не собирался скрывать свое разочарование.

Во вторник, 21 мая, футбольный мир потрясла новость о том, что полузащитник Реала Тони Кроос решил завершить карьеру.

Немецкий хавбек выступит на домашнем чемпионате Европы-2024, после чего он попрощается с карьерой футболиста.

После того, как о его решении узнали все, Кроос решил немного разрядить обстановку, написав в социальных сетях: "По крайней мере я попал в тренды?".

Это стало последней каплей для одного из его одноклубников. Лукас Васкес не сдержался и написал в ответ: "Пошел на*уй", оставив при этом четыре эмодзи со средним пальцем.

Кроосу очень понравился такой ответ - Тони оставил лишь два эмодзи: смеющееся лицо и сердце.

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Стоит заметить, что подобные реакции в Реале стали нормой. Месяц назад Джуд Беллингем в похожем стиле отреагировал на выступление уже самого Лукаса Васкеса в Эль Классико с Барселоной.

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