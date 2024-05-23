"В футболе нет невозможного": Пушич высказался о возвращении в Фейеноорд

Марино не против возглавить роттердамский клуб, но и готов остаться в Шахтере.

Наставник Шахтера Марино Пушич высказался о возвращении в Фейенорд уже в статусе главного тренера.

Экс-ассистент бывшего главного тренера роттердамского клуба Арне Слота заявил, что готов возглавить клуб, но скорее всего, останется в Шахтере до конца контракта.

"Приятно это слышать, и ты знаешь, что в футболе нет ничего невозможного. Но вероятнее всего, я пробуду здесь еще два года.

Если Реал выиграет Лигу чемпионов у дортмундской Боруссии в следующую субботу, мы напрямую попадем в главный турнир следующего сезона. Это тоже было бы здорово", - заявил Марино.

Напомним, что ранее сообщалось, что Пушич один из главных претендентов на замену Слоту.

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