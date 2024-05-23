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Бенфика Трубина выкупит воспитанника Манчестер Юнайтед

Альваро Фернандерс Каррерас станет полноценным игроком лиссабонцев.
Вчера, 21:23
Альваро Фернандес / Getty Images
Альваро Фернандес / Getty Images

Лиссабонская Бенфика усилит линию защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, «орлы» воспользуются опцией выкупа испанца Альваро Фернандеса Каррераса из Манчестер Юнайтед. Футболист выступал за португальцев во второй половине сезона.

Сумма трансфера составит 5-6 млн евро. Контракт с игроком будет подписан на 5 лет, финансовые детали остаются неизвестными.

Манкунианцам 21-летний левый защитник принадлежал с 2020 года, но не провел за основной состав ни одного матча. В Бенфике во второй части сезона футболист сыграл 16 матчей, сделав 1 результативную передачу и забив 1 гол

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