Жирона - Гранада 7:0 видео голов и лучших моментов матча Жирона - Гранада

В рамках 38-го тура чемпионата Испании Жирона на домашнем поле уничтожила Гранаду (7:0).

В составе каталонской команды главными героями стали украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

На счету форварда голевая передача и хет-трик , что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку, а вингер оформил дубль и один ассист.

Видео голов и обзор матча Жирона - Гранада в 38 туре Ла Лиги:

Жирона - Гранада 7:0

Голы: Гарсия, 30, Цыганков, 33, 54, Довбик (пенальти), 44, 75, (пенальти), 90, Стуани, 78

Жирона: Гассанига - Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес (Ян Коуто, 50), Мигель Гутьеррес (Мартинес, 65) - Алеиш Гарсия, Эррера (Торре, 50), Мартин, Порту (Савио, 50), Цыганков (Стуани, 56) - Довбик.

Гранада: Мартинес - Рикард Санчес (Saenz Ezquerra, 72), Рубио, Торренте (Мендес, 72), Мауасса (Брау, 60) - Гумбау, Вильяр (Пионтковски, 46), Руис, Пельистри, Роделас (Кальехон, 46) - Бойе.

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