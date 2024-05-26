ПСЖ подпишет вратаря из страны-террористки

Французский ПСЖ отметится трансфером со знаком минус.

Как сообщает Фабрицио Романо, столичный клуб подпишет голкипера сборной России и Красноадра Матвея Сафонова. Сумма трансфера обойдется в 20 млн евро.

Детали контракта россиянина, такие как то, сколько лет он будет действительным и то, сколько он будет получать в стане парижан остаются неизвестными

Напомним, вчера ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, оформив дубль.

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