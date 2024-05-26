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Порту - обладатель Кубка Португалии

"Драконы" в непростом матче одолели Спортинг.
26 мая, 22:15
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

В воскресенье, 26 мая, состоялся финал Кубка Португалии, в котором сошлись Порту и Спортинг.

Уже на 20-й минуте Спортинг открыл счет благодаря угловому. Джерри Сен Жюст перевисел всех в воздухе и отправил мяч в сетку. Сразу же "орлы" могли удваивать преимущество, но тут Кошта сумел спасти свои ворота.

А еще через пару минут Порту смог ответить, воспользовавшись ошибкой защитников соперника. Гол записал на свой счет Эванилсон. А затем герой Спортинга Сен Жюст отхватил прямую красную и привез пенальти, который рефери превратил в штрафной после видеоповтора.

Однако более в основное время ни одна из команд не сумели забить ни одного гола, хотя соперники разбазарили немало хороших моментов.

Лишь в первом дополнительном тайме зрители наконец увидели гол. Защитник Спортинга привез еще один пенальти, который уверенно реализовал Мехди Тареми. Благодаря этому Порту стал обладателем Кубка Порутгалии.

Статистика матча Порту - Спортинг Кубка Португалии

Порту - Спортинг 2:1
Голы: Эванилсон, 25, Тареми (пенальти), 100 - Сен Жюст, 20

Владение: 65% - 35%
Удары: 26 - 14
Удары в створ ворот: 7 - 10
Атаки:138 - 93

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту

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