Довбик вошел в символическую сборную сезона в Ла Лиге по версии Marca
Украинец заслужил место в списке избранных.
Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свою версию сборной сезона в Ла Лиге.
В символической команде оказался украинский нападающий Жироны Артем Довбик.
В сборную вошли: Симон (Атлетик) - Карвахаль, Рюдигер (оба - Реал), Ле Норман (Реал Сосьедад), Мигель (Жирона) - Иско (Бетис), Гарсия (Жирона), Кроос, Беллингем (оба - Реал) - Довбик (Жирона), Гризманн (Атлетико).
Напомним, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24.
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