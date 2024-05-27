Довбик вошел в символическую сборную сезона в Ла Лиге по версии Marca

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало свою версию сборной сезона в Ла Лиге.

В символической команде оказался украинский нападающий Жироны Артем Довбик.

В сборную вошли: Симон (Атлетик) - Карвахаль, Рюдигер (оба - Реал), Ле Норман (Реал Сосьедад), Мигель (Жирона) - Иско (Бетис), Гарсия (Жирона), Кроос, Беллингем (оба - Реал) - Довбик (Жирона), Гризманн (Атлетико).

Напомним, Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24.

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