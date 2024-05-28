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Определился последний участник Бундеслиги следующего сезона

Бохум сумел сохранить прописку
Сегодня, 00:24
Бохум / Getty Images
Бохум / Getty Images

В рамках ответного переходного матча за право сыграть в Бундеслиге на сезон-2024/25 Бохум на чужом поле встретился с Фортуной Дюссельдорф.

Гостям нужно было отыгрывать три мяча после проигранного поединка в домашних стенах и они начали это делать уже на 18-ой минуте после гола Филиппа Хоффмана.

Позже, уже во втором тайме, 31-летний нападающий оформил дубль, а через несколько минут Кевин Штегер отличился с пенальти, сравняв счет по сумме двух встреч.

Таким образом, игра перешла в овертаймы, а затем и в серию пенальти, где сильнее оказались гости, которые победили в ней со счетом 5:6

Фортуна - Бохум 0:3 (пен - 5:6)

Голы: Хоффман, 18, 66, Штегер, 70

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Бохум

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