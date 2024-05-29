Определился главный конкурент Атлетико за подписание Довбика

Украинец может оказаться в топ-клубе Италии.

Украинский форвард Жироны Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов.

Как сообщает Mundo Deportivo, Атлетико делал предложение по трансферу Довбика, но Жирона его отклонила, ведь хочет заполучить 40 миллионов евро.

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Главным конкурентом "матрасников" за подписание украинца является Наполи.

Итальянский клуб видит Артема в качестве замены Виктору Осимхену, который близок к переходу в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Жирона планирует побить трансферный рекорд, подписав уругвайского таланта.

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