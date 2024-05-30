Директор Баварии: У Компани есть все, чтобы возглавлять топ-клуб, кроме опыта

Один из членов совета директоров Баварии Макс Эберль прокомментировал выбор мюнхенцами в качестве нового главного тренера Венсана Компани.

По словам Эберля, у бельгийского специалиста есть все качества, чтобы тренировать топ-клуб.

«У него есть все, кроме опыта тренерской работы на самом высоком уровне. Его стиль футбола и то, как он реализует свои идеи, подходит Баварии. Мы хотим быть активными на поле, с мячом и против мяча.

После разговора с Венсаном мы с Кристофом Фройндом (спортивный директор Баварии - прим.) были раздражены тем, что не поговорили об этом шесть недель назад. Тогда СМИ не было бы о чем писать. По моему мнению, мы нашли правильного тренера для Баварии на ближайшие годы", - заявил Эберль.

Напомним, ранее сообщалось, что Компани определил первую трансферную цель в качестве наставника Баварии.

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