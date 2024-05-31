Гендир Боруссии - о партнерстве с оборонным концерном: Явное большинство людей хочет, чтобы мы поддержали Украину

Генеральный директор Боруссии Дортмунд Ганс-Йоахим Ватцке высказался о партнерстве клуба с компанией Rheinmetall, которая является крупнейшим производителем оружия в Германии.

Функционер вспомнил о войне в Украине в контексте подписания контракта с оборонным концерном.

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"В Европе впервые за многие десятилетия продолжается война. Большинство немцев приветствуют тот факт, что Бундесвер модернизируется для защиты свободы и демократии.

Существует явное большинство людей, которые хотят, чтобы мы поддержали Украину, которая страдает от агрессии России.

Где бы была Украина сегодня без оружия от США и Европы? Этот дискурс уже давно ведется в других странах, и через наше партнерство мы хотели бы сыграть небольшую роль в том, чтобы увеличить помощь.

Мы прекрасно знаем, что на эту тему существуют разные мнения. Особенно среди наших болельщиков. Мы уважаем это, конечно. Но по указанным выше причинам дискуссия очень важна, - сказал Вацке.

Отметим, что среди фанатов "шмелей" данное партнерство вызвало спорную реакцию.

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