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Воспитанник Барселоны станет основным игроком при новом тренера

Кубарси получит шанс закрепиться в старте.
Сегодня, 20:53
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Пау Кубарси станет основным защитником Барселоны под руководством Ханси Флика. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Немецкий тренер планирует доверить 17-летнему игроку место в основном составе на следующий сезон, считая его ключевым футболистом в будущем.

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Напомним, действующий контракт Кубарси с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне на счету испанца 19 матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пау Кубарси

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