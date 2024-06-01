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Флик определился с судьбой Феликса в Барселоне

Немецкий специалист готов сохранить в команде португальца.
Сегодня, 18:50
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Барселона хочет арендовать нападающего Жоау Феликса на еще один сезон. Об этом сообщает издание Marca.

Новый главный тренер Ханси Флик поддерживает это решение. В свою очередь Diario Sport сообщал несколько дней назад, что Флик не рассчитывает на Феликса.

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Даже при поддержке немецкого специалиста, сделка не гарантирована. Неизвестно, сколько Атлетико хочет выручить за своего игрока, и готов ли клуб продлевать аренду португальца.

В свою очередь Барселона точно не планирует покупать Феликса ввиду отсутствия финансов.

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