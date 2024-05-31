Новый тренер Барселоны попросил клуб несколько изменить трансферные планы

Главный тренер Барслоны Ханси Флик просит клуб пересмотреть свои позиции по поводу некоторых игроков, пишет Diario Sport.

На встрече с руководством клуба немец попросил ни в коем случае не продавать Рональда Араухо, который станет фундаментом обороны в команде Флика.

Специалисту необходим уругваец, так как он идеально подходит для системы нового тренера, который намерен играть с высокой линией обороны и скоростными защитниками.

Потому в ближайшее время Барселона начнет переговоры по новому контракту с Араухо, которого летом готовы выкупить ряд клубом, заплатив порядка 80 млн евро.

Отметим, что Флик намекнул руководству, что судьба остальных защитников клуба его беспокоит куда меньше.

Ранее также сообщалось, что у Барселоны возникли проблемы с регистрацией нового тренера.

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