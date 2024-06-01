Спортдир Жироны: Наши лидеры счастливы здесь. Я не думаю, что они хотят уйти

Спортивный директор каталонской Жироны Кике Карсель поделился мыслями о том, что команду могут «раскупить» после суперудачного сезона.

По словам функционера, он уверен, что большого оттока футболистов из клуба не будет, потому что они счастливы в стане каталонцев.

«Мы очень четко понимаем, чего хотим. Наше намерение заключается в том, чтобы как можно большее количество игроков продолжило выступать за команду, хотя мы готовы к получению важных предложений.

Наши лидеры счастливы в Жироне. Несмотря на большой интерес, я не уверен, что они хотят уйти, а деньги - это еще не все", - цитирует Карселя Estadio Deportivo

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