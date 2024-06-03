Покорил известную гору: Эден Азар попробовал свои силы в велоспорте

Бельгиец выступил за команду своей страны.

Бывший футболист сборной Бельгии, Реала и Челси Эден Азар попробовал себя в велоспорте.

Азар опубликовал фото в Instagram, на котором он поднимается на велосипеде на гору Мон Вонту – один из знаковых подъемов в истории Тур де Франс.

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Эден выступил за бельгийскую команду Мирового тура "Intermarche Wanty".

"Подъем на вершину...", - написал бывший футболист.

Ранее звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой.

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