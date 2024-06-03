Покорил известную гору: Эден Азар попробовал свои силы в велоспорте
Бельгиец выступил за команду своей страны.
Бывший футболист сборной Бельгии, Реала и Челси Эден Азар попробовал себя в велоспорте.
Азар опубликовал фото в Instagram, на котором он поднимается на велосипеде на гору Мон Вонту – один из знаковых подъемов в истории Тур де Франс.
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Эден выступил за бельгийскую команду Мирового тура "Intermarche Wanty".
"Подъем на вершину...", - написал бывший футболист.
Ранее звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой.
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