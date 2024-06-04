Президент Барселоны отреагировал на переход Мбаппе в Реал

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о том, что Реал подписал Килиана Мбаппе.

Функционер признался, что ему не слишком приятен француза.

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"Мне, как фану Барселоны, не очень приятно видеть, что Мбаппе перешел в Реал. Но, честно говоря, мне больше нравится наш путь развития команды.

Мы делаем упор на воспитанников клуба, на игроков нашей Ла Масии. Я уважаю нашего соперника, но у нас свой путь", - приводит слова Лапорты Marca.

Ранее сообщалось, что Хави думал заменить лучшего бомбардира Барселоны Довбиком.

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