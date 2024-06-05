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Президент Барселоны объяснил свое решение уволить Хави

Глава каталонского клуба высказался о том, что произошло.
Сегодня, 09:21
Лапорта и Хави / Getty Images
Лапорта и Хави / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался касаемо увольнения Хави.

"В свое время ситуация вынудила нас к продолжению сотрудничества. Хави – легенда, его энтузиазм побудил нас утвердить его на посту главного тренера. 

Но с того момента, когда он сделал эти заявления, когда он существенно изменил свои требования, спортивное руководство уже не так верило в то, что нужно продолжать совместную работу. У меня возникло ощущение, что команде нужен новый импульс".

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"Совет директоров вправе принимать такие решения или изменять их, как это делал и сам Хави. 

Я беру ответственность за это решение на себя. Как и за все другие решения, которые принимал вместе со своей командой. Но мы учитывали и мнение спортивного руководства. Так как у нас был вариант с Фликом, то мы приняли это решение. Мы увидели, что он знает о команде больше, чем мы думали, и это вселило в нас уверенность", – сказал Лапорта в интервью Football Espana.

Напомним, новым тренером Барселоны стал Хан-Дитер Флик. Немецкий специалист подписал контракт с клубом на два года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жоан Лапорта

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