Президент Барселоны рассказал, почему выбрал Флика новым тренером

Президент Барселоны Жоан Лапорта дал интервью, в котором рассказал, почему выбрал именно Ханс-Дитера Флика новым тренером клуба.

"Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров, которого я не мог подписать в то время, потому что он принял сборную Германии.

С тех пор как Хави заявил о своем уходе, Ханси изучал состав команды и смотрел, как можно использовать этих игроков. Когда мы решили, что Хави не останется, Деку и Боян встретились с ним. Он очень воодушевлен, спокоен, ответственен, зрел. Он дал нам уверенность в том, что все пройдет хорошо. Я рассказал ему, куда он пришел, в клуб, который больше чем клуб, принадлежит его членам, чтобы он понял наш образ жизни. Он вызывает у меня хорошие чувства".

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"Мы говорили с Ханси, и я остался доволен уровнем его знаний о клубе. У него есть дом на Форментере. Пини Захави ввел его в курс дела. Он очень хороший профессионал, его команды очень физически подготовлены, он выиграл секстет, равный нашему, с результатом против нас, который я не хочу вспоминать...

Приверженность Ла Масии безусловна, Флик уже делал ставку на молодежь в Баварии и сборной Германии. Он встретится с Ламином, Бальде, Гави, Кубарси, Фермином, Фортом, Араухо, Педри... Он будет работать с молодыми людьми, у которых большое будущее. Усиленными другими игроками, такими как Френки, Гюндоган, Левандовски... Он мотивирован выжать максимум от команды", – заявил Лапорта в интервью Football Espana.

Напомним, немецкий специалист подписал контракт с Барселоной на два года с окладом в 3 млн евро за сезон.

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