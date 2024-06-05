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Евро или чемпионат мира: Мбаппе назвал самый сложный турнир для сборных

Футболист отметил историческую сложность для Франции.
Сегодня, 17:43
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что чемпионат Европы является более сложным турниром, чем чемпионат мира.

По словам футболиста, сопернике по группе уже создают огромные проблемы.

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"Чемпионат Европы значительно сложнее чемпионата мира. Очень тяжело становится уже на групповом этапе. Сборная Франции не может выиграть чемпионат Европы 24 года.

Это достаточно долго, но мы пытаемся не оказывать на себя дополнительное давление. Готовимся к групповому этапу", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

На групповом этапе Евро-2024 Франция сыграет против Нидерландов, Австрии и Польши.

Ранее Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал.

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