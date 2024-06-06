Жирона выставила ценник на Цыганкова

Украинец может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Украинский футболист Жироны Виктор Цыганков может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Talk, каталонский клуб готов продать украинца, если поступит предложение в размере 25.5 миллионов фунтов стерлинга.

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Именно такая сумма отступных прописана в контракте с Жироной.

В прошлом сезоне Виктор провел 34 матча за Жирону во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Милан начали борьбу за Цыганкова.

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