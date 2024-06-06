Стала известна сумма отступных за Лунина

Вратарь Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает El Gol Digital, у 25-летнего футболиста прописна клаусула, которая составляет - 250 миллионов евро.

Реал готов продать украинца, но только в клуб из Англии.

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В текущем сезоне Андрей провел 31 матч за "сливочных", в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Лунин рассказал детали болезни перед финалом Лиги чемпионов.

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