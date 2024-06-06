Стала известна сумма отступных за Лунина
"Сливочные" не хотят усиливать конкурентов.
Вратарь Реала Андрей Лунин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает El Gol Digital, у 25-летнего футболиста прописна клаусула, которая составляет - 250 миллионов евро.
Реал готов продать украинца, но только в клуб из Англии.
Читай также: Окружение Лунина подталкивает игрока к уходу из Реала
В текущем сезоне Андрей провел 31 матч за "сливочных", в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее Лунин рассказал детали болезни перед финалом Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!