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Гвардиола встретился с тренером Михайлюка перед финалом НБА

Испанец посетил тренировку Бостона.
Сегодня, 15:14
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

В ночь с 6 на 7 июня состоится первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют Бостон и Даллас.

В преддверии поединка наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола посетил тренировку Селтикс.

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Джо Маззулла, тренер Бостона, пообщался с испанцем, а затем они обменялись памятными сувенирами.

Отметим, что в составе Бостона выступает украинский защитник Святослав Михайлюк.

Ранее сообщалось, что Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити после завершения контракта.

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