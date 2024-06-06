Гвардиола встретился с тренером Михайлюка перед финалом НБА

В ночь с 6 на 7 июня состоится первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в котором сыграют Бостон и Даллас.

В преддверии поединка наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола посетил тренировку Селтикс.

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Джо Маззулла, тренер Бостона, пообщался с испанцем, а затем они обменялись памятными сувенирами.

Отметим, что в составе Бостона выступает украинский защитник Святослав Михайлюк.

Ранее сообщалось, что Гвардиола принял решение покинуть Манчестер Сити после завершения контракта.

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