Названа дата вручения Золотого мяча

Обладатель главного индивидуального приза будет объявлен в Париже.

Церемония вручения Золотого мяча пройдет 28 октября.

Награждение состоится в Париже в театре Шатле. Имена номинантов объявят 4 сентября.

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP — Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024

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В 2023 году главный индивидуальный приз получил нападающий Интер Майами Лионель Месси. На втором месте оказался форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, а тройку лучших замкнул бывший футболист ПСЖ Килиан Мбаппе, который сейчас перешел в Реал.

Ранее сообщалось, что французский суд запретил продажу Золотого мяча Марадоны с аукциона.

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