Кочергин - в символической сборной 9-го тура польской Экстраклясы

Украинский полузащитник Владислав Кочергин, выступающий за польский Ракув, попал в символическую сборную девятого тура польской Экстраклясы. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Стоит отметить, в прошлом туре Ракув разгромил Заглембе (5:1). Украинец открыл счет во встрече уже на десятой минуте матча, забив свой дебютный гол в новом сезоне.

Збірна туру

Напомним, Ракув сейчас занимает третье место польского чемпионата. Клуб Кочергина завоевал 17 зачетных пунктов в девяти матчах.

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