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Игрок сборной Украины дебютировал за клуб МЛС

Александр Сваток впервые принял участие в матче после летнего перехода в Остин.
Сегодня, 17:55
Сваток впервые сыграл за Остин / Getty Images
Сваток впервые сыграл за Остин / Getty Images

В ночь на четверг, 19 сентября, Лос-Анджелес принимал на своем поле Остин в матче регулярного чемпионата МЛС.

Команды обменялись голами в этом поединке, завершив противостояние вничью 1:1. Гости вышли вперед в компенсированное к первому тайму время благодаря голу Жадера Обриана, на что хозяева ответили результативным ударом Давида Мартинеса в середине второй половины встречи.

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Примечательным этот матч стал тем, что за Остин дебютировал бывший защитник Днепра, Зари и Днепра-1 Александр Сваток. Игрок сборной Украины впервые появился на поле в составе американского коллектива после перехода этим летом.

Источник: MLS

Украинский защитник вышел на матч в старте команды гостей и отыграл весь поединок.

Лос-Анджелес - Остин 1:1

Голы: Мартинес, 63 - Обриан, 45+2

На данный момент Остин занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, набрав 35 очков в 29 матчах.

Напомним, что Сваток подписал с Остином контракт до конца 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: остин МЛС Александр Сваток

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