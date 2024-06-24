Центрбек сборной Украины перебрался в клуб МЛС

Защитник сборной Украины Александр Сваток сменил клубную прописку.

Сваток перебрался в клуб МЛС ФК Остин. Об этом сообщила их пресс-служба.

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"Зелено-черные" подписали контракт с игроком на 3.5 года до конца сезона-2027 с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не уточняется.

"Больше всего меня привлекла в ФК Остин амбициозность клуба. Есть четкое желание соревноваться и создать команду, которой город может гордиться. Это то, частью чего я хочу быть", - сказал Сваток.

Отметим, что частью акций ФК Остин владеет известный голливудский актер Мэттью МакКонахи.

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