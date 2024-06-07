Шевченко рассказал, какие украинские футболисты усилят Милан
"Россонери" стоит прислушаться к словам легенды.
Бывший форвард Милана Андрей Шевченко посоветовал несколько украинских игроков, которые могли бы усилить команду.
"Что касается трансфера Лукаку, мы знаем его характеристики. Как я уже сказал, все зависит от того, как тренер намерен играть".
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"Каких украинцев порекомендовать Милану? Очень многих. Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Артем Довбик", – сказал Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, летом клуб покинул форвард Оливье Жиру, ввиду чего Милан ищет усиление в линию атаки.
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