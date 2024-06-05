Милан заинтересован в подписании форварда Челси
Лукаку попал в сферу интересов итальянского клуба.
Ромелу Лукаку может перейти в еще один итальянский топ-клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Милан связался с Челси по поводу аренды нападающего. Однако английский клуб пока не готов отпустить игрока.
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Лукаку также интересуется Наполи. Антонио Конте уже говорил с футболистом и вскоре возглавит эту команду.
В этом сезоне Лукаку выступал за Рому на правах аренды, забив 13 голов в 32 матчах Серии А.
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