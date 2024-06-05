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Милан заинтересован в подписании форварда Челси

Лукаку попал в сферу интересов итальянского клуба.
Сегодня, 09:50
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Ромелу Лукаку может перейти в еще один итальянский топ-клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Милан связался с Челси по поводу аренды нападающего. Однако английский клуб пока не готов отпустить игрока.

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Лукаку также интересуется Наполи. Антонио Конте уже говорил с футболистом и вскоре возглавит эту команду.

В этом сезоне Лукаку выступал за Рому на правах аренды, забив 13 голов в 32 матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Ромелу Лукаку

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