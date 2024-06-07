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Супруга Де Брюйне посетила свадьбу в прозрачном платье без бюстгальтера

Мишель Лакруа выбрала откровенный наряд на праздничное мероприятие.
Сегодня, 20:10
Мишель Лакруа / instagram.com/lacroixmichele
Мишель Лакруа / instagram.com/lacroixmichele

Мишель Лакруа, возлюбленная полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне, опубликовала провокативный пост в социальной сети.

30-летняя возлюбленная игрока сборной Бельгии добавила серию фото со свадьбы подруги на своей странице в Instagram.

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Лакруа позировала в прозрачном темном платье без бюстгальтера.

Де Брюйне и Лакруа женаты с 2017 года, и воспитывают троих детей.

Ранее возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха.

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