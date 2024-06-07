Супруга Де Брюйне посетила свадьбу в прозрачном платье без бюстгальтера
Мишель Лакруа выбрала откровенный наряд на праздничное мероприятие.
Мишель Лакруа, возлюбленная полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне, опубликовала провокативный пост в социальной сети.
30-летняя возлюбленная игрока сборной Бельгии добавила серию фото со свадьбы подруги на своей странице в Instagram.
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Лакруа позировала в прозрачном темном платье без бюстгальтера.
Де Брюйне и Лакруа женаты с 2017 года, и воспитывают троих детей.
Ранее возлюбленная Роналду поделилась горячими фото с отдыха.
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