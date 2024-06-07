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Лунин: Я показал, что Реал со мной может выигрывать трофеи

Украинец оценил свою значимость для мадридского гранда.
Сегодня, 22:06
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин высказался о своей игре за Реал.

По словам футболиста, он доказал, что команда вместе с ним может выигрывать трофеи.

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"Я уверен, что действительно добавляю и увидел свой уровень на дистанции, если стабильно играть. И я еще раз убедился сам в себе и многим, думаю, показал, что со мной в составе сразу можно выигрывать.

И выигрывать не просто что-то одно – мы выиграли три трофея из четырех. Я доволен. У меня есть уровень. Нужно дальше развиваться и становиться лучше, но у меня есть все, чтобы быть номером один в топ-команде", - сказал Лунин для ВЗБІРНА.

Ранее сообщалось, что окружение Лунина подталкивает игрока к уходу из Реала.

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