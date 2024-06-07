Звезда сборной Польши получил травму в матче с Украиной

В рамках товарищеского матча сборная Польши встречается с национальной командой Украины.

На второй минуте спарринга форвард польской команды Аркадиуш Милик получил травму.

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Он покинул поле только при помощи медицинского персонала. В игровом моменте его колено вывихнулось неестественным образом.

На данный момент неизвестно, сыграет ли Милик на чемпионате Европы-2024.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция встречи. После первого тайма Польша выигрывает - 3:1.

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