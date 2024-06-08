iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Англии высказался о неожиданном поражении от Исландии

Гарет Саутгейт рассказал, на что открывает глаза эта игра.
Сегодня, 10:51
Гарет Саутгейт / Getty Images
Гарет Саутгейт / Getty Images

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поединке против Исландии накануне Евро-2024

По словам местного специалиста, последняя товарищеская игра перед турниром дала понять, что выиграть континентальное первенство, опираясь только на талант игроков будет невозможно.

Читай также: Подготовка к Евро-2024: Англия неожиданно проиграла Исландии, Германия обыграла Грецию

"Это действительно фокусирует внимание на том, что любой вид самоуспокоения, что талант принесет нам этот трофей, и что мы должны только прогуливаться... футбол не такой.

Вы должны быть на высоте в каждом аспекте игры, чтобы выиграть любую игру на таком уровне, и мы были очень далеки от этого сегодня, и Исландия заслужила свою победу. У них было еще несколько моментов после перерыва. Я думаю, что это действительно сосредотачивает внимание на том, чтобы действительно вести команду вперед в течение следующей недели.

Нам удавалось так много разных вещей на протяжении этой игры, и в итоге мы вышли на поле с относительно молодой командой, некоторые из которых, в идеале, должны были бы выйти на поле и физически. Это была игра, в которой мы сделали шесть замен, но хотели бы сделать больше. Физическая сторона вызывает небольшое беспокойство, потому что у нас очень много физических проблем.

Мы сосредоточены на всех аспектах, но мы не можем скрыть тот факт, что у нас много физических проблем. Это очевидно для всех. Тем не менее, мы можем быть лучше, чем были сегодня. Мы должны быть более компактными, лучше прессинговать, а затем использовать моменты, которые мы создали. Но я думаю, что мы можем это решить. Это хорошая возможность выйти на тренировочное поле и напомнить себе о том, что важно с точки зрения победы в футбольных матчах. Если интенсивность вашей игры без мяча неправильная, это может создать вам много проблем и с мячом", - резюмировал Саутгейт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 англия Гарет Саутгейт

Статьи по теме

Чемпионат Европы-2024: составы всех команд Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024 Саутгейт прокомментировал выбор состава сборной Англии на Евро-2024
"Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика "Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика
Opta назвала фаворитов Евро-2024: а каковы шансы Украины Opta назвала фаворитов Евро-2024: а каковы шансы Украины
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа13:50
Сборная Украины разгромной победой завершила Евро-2024 среди игроков с ампутацией конечностей
Европа13:28
Трансфер Зинченко - не приоритет для Баварии
Бокс13:12
"Должны любыми способами сделать бой": Промоутер Джошуа назвал приоритетного соперника
Европа12:50
Один из лидеров Наполи определился со своим будущим
Бокс12:38
"Не тот боец, которым был": Промоутер Фьюри посоветовал Уайлдеру завершить карьеру
Европа12:03
Ювентус готов попрощаться с тремя игроками ради лидера своего конкурента по чемпионату
Бокс11:59
"Любой способен вернуться": Бывший соперник Усика оценил шансы Фьюри в реванше
Европа11:38
"Не согласен, что Польша доминировала": Защитник сборной Украины прокомментировал поражение
Европа11:36
Манчестер Сити продлит контракт со своим голкипером
Бокс10:57
"Нужно быть честным": Промоутер Джошуа призвал Усика отказаться от титула IBF
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK