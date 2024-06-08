Тренер сборной Англии высказался о неожиданном поражении от Исландии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поединке против Исландии накануне Евро-2024

По словам местного специалиста, последняя товарищеская игра перед турниром дала понять, что выиграть континентальное первенство, опираясь только на талант игроков будет невозможно.

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"Это действительно фокусирует внимание на том, что любой вид самоуспокоения, что талант принесет нам этот трофей, и что мы должны только прогуливаться... футбол не такой.

Вы должны быть на высоте в каждом аспекте игры, чтобы выиграть любую игру на таком уровне, и мы были очень далеки от этого сегодня, и Исландия заслужила свою победу. У них было еще несколько моментов после перерыва. Я думаю, что это действительно сосредотачивает внимание на том, чтобы действительно вести команду вперед в течение следующей недели.

Нам удавалось так много разных вещей на протяжении этой игры, и в итоге мы вышли на поле с относительно молодой командой, некоторые из которых, в идеале, должны были бы выйти на поле и физически. Это была игра, в которой мы сделали шесть замен, но хотели бы сделать больше. Физическая сторона вызывает небольшое беспокойство, потому что у нас очень много физических проблем.

Мы сосредоточены на всех аспектах, но мы не можем скрыть тот факт, что у нас много физических проблем. Это очевидно для всех. Тем не менее, мы можем быть лучше, чем были сегодня. Мы должны быть более компактными, лучше прессинговать, а затем использовать моменты, которые мы создали. Но я думаю, что мы можем это решить. Это хорошая возможность выйти на тренировочное поле и напомнить себе о том, что важно с точки зрения победы в футбольных матчах. Если интенсивность вашей игры без мяча неправильная, это может создать вам много проблем и с мячом", - резюмировал Саутгейт.

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