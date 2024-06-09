Экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ

Английский Лестер определился с приоритетным вариантом замены Энцо Мареске, который возглавил Челси.

Как сообщает издание The Telegraph, для руководства "лис" лучшим выбором является Грэм Поттер, с представителем которого уже связались. Тем не менее, боссы клуба признают, что уговорить Поттера будет не просто.

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Лестер всегда высоко оценивал Грэма и связывался с агентом, чтобы получить четкое представление о взглядах 49-летнего английского специалиста.

Альтернативой для экс-тренера Челси является наставник Вест Бромвич Альбион Карлос Корберан.

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