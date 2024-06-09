iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

МЮ окончательно решил продать Санчо

Руководство клуба уверено, что вингер им не нужен.
Сегодня, 19:53
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

В Манчестер Юнайтед более не рассчитывают на Джейдона Санчо, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что руководство клуба сошлось во мнении, что английский вингер не нужен клубу.

Ранее предполагалось, что будущее вингера может отчасти зависить от того, останется ли Эрик тен Хаг.

Однако сейчас можно считать, что Джейдон Санчо окончательно выставлен на трансфер за 40 млн евро. Потенциальных покупателей немало, однако цена может отпугнуть часть клубов.

Ранее также сообщалось, что Томас Тухель не возглавит МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джейдон санчо

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой Манчестер Юнайтед обсудит с Санчо его судьбу в клубе перед предсезонкой
Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед Полноценный трансфер Санчо в Боруссию Д маловероятен из-за условий Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо Манчестер Юнайтед установил окончательный ценник на Санчо
Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон Боруссия постарается сохранить Санчо хотя бы на сезон
Помочь журналистам

Видео

Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Поляки обыграли "желто-синих"
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:51
Феликс: Я люблю Барселону и хочу остаться
Европа21:50
Барселона намерена перехватить у Реала ключевой трансфер 2025 года
Европа21:41
Защитник сборной Нидерландов сыграл маленькую романтическую свадьбу накануне Евро
Теннис21:20
Алькарас установил несколько достижений, выиграв Ролан Гаррос-2024
Европа20:47
Ювентус и Рабьо далеки от нового контракта
Теннис20:42
Алькарас – победитель Ролан Гаррос-2024
Формула 120:24
Не так, как было объявлено: Хорнер раскрыл детали нового контракта Ред Булл с Пересом
Европа20:23
Форвард Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Формула 119:58
Ферстаппен - о проблеме с мотором: Ред Булл нужно проводить более чистые уик-энды
Европа19:53
МЮ окончательно решил продать Санчо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK