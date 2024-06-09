МЮ окончательно решил продать Санчо

Руководство клуба уверено, что вингер им не нужен.

В Манчестер Юнайтед более не рассчитывают на Джейдона Санчо, пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что руководство клуба сошлось во мнении, что английский вингер не нужен клубу.

Ранее предполагалось, что будущее вингера может отчасти зависить от того, останется ли Эрик тен Хаг.

Однако сейчас можно считать, что Джейдон Санчо окончательно выставлен на трансфер за 40 млн евро. Потенциальных покупателей немало, однако цена может отпугнуть часть клубов.

Ранее также сообщалось, что Томас Тухель не возглавит МЮ.

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