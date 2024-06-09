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Тухель вышел из переговоров с Манчестер Юнайтед

Немец решил взять перерыв в карьере.
Сегодня, 18:43
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Томас Тухель вышел из переговоров с Манчестер Юнайтед, утверждает Фабрицио Романо

Напомним, ранее стало известно, что тренер посетил встречу с сэром Джимом Рэтклиффом касательно его возможного назначения.

Однако, как пишет инсайдер, Тухель решил отказаться от дальнейших переговоров. Немец не возглавит Манчестер Юнайтед или любой другой клуб этим летом. 

Специалист решил сделать небольшой перерыв в карьере и провести время с семьей.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ.

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