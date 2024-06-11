"Хотел запихнуть микрофон в горло": Рац рассказал о реакции на обвинения Луческу в поражении от Барселоны

Резван Рац в интервью румынским СМИ рассказал, как он отреагировал на обвинения от Луческу в двух пропущенных голах от Барселоны (1:5) в матче Лиги чемпионов в 2011 году.

Слова экс-наставника Шахтера попали в эфир во время послематчевого интервью бывшего защитника, поэтому, тот очень разозлился и заявил, что первой его реакцией было желание запихнуть Луческу микрофон в горло или ударить им по голове.

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"Ну, я вам скажу, что я тогда почувствовал. У меня было два импульса: первый - схватить микрофон и ударить его по голове. Я не шучу! Поверьте, вы меня знаете... Я имею в виду, что я такой... Ты (интервьюер - прим.) знаешь меня с детства. Я очень импульсивный. Так что это первый импульс. Поверьте мне, это то, что со мной произошло, то есть я ни о чем не вру.

Я хотел взять микрофон и... или запихнуть его ему в горло, я не знаю, что-то такое, ударить его. То есть, просто физически отреагировать. В то же время, за те доли секунды, я понял, что это может быть конец моей карьеры. Это было бы четкое «Прощай!». Это вошло бы в историю футбола. Мне пришло в голову, что это навсегда сотрет в пыль мою карьеру", - сказал Рац.

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