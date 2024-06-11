Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро-2024 по их успехам в качестве игрока
Авторитетное британское издание The Athletic опубликовало свой рейтинг тренеров Евро-2024, но на основе их успехов в качестве футболистов.
Наставник сборной Украины Сергей Ребров занял седьмое место в этом топе, уступив неожиданно Ивану Гашеку, который провел большую часть своей карьеры в Чехии, а также поиграл за Страсбур и японские клубы, а также Вилли Саньолю, Винченцо Монтелли, Дидье Дешаму, Драгану Стойковичу и Рональду Куману.
В десятку также вошли Сильвинью, Мурат Якин и Гарет Саутгейт.
Вот такими словами The Athletic охарактеризовали Реброва: "Когда-то стоил Тоттенхэм Хотспур 11 миллионов фунтов стерлингов, в то время это были огромные деньги.
Плодотворный нападающий в Украине, где он является вторым лучшим бомбардиром в истории лиги со 123 голами. Менее результативен в "Шпорах»"(16 голов в 75 матчах), где он сказал боссу Глену Ходдлу: "Я хочу перейти в клуб, где я чувствую себя игроком", или впоследствии в лондонском Вест Хэме (два гола в 32 поединках - в основном во втором дивизионе). Выиграл девять украинских титулов с киевским Динамо, где составил половину невероятно голевого дуэта с Андреем Шевченко.
Очень серьезно увлекался радиолюбительством и использовал азбуку Морзе для общения с людьми по всему миру. Сегодняшний менеджер сборной Украины, к сожалению, не успел за современным обществом и перешел на WhatsApp".
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Топ тренеров Евро-2024 по успехам в качестве игрока
- Рональд Куман (Нидерланды)
- Драган Стойкович (Сербия)
- Дидье Дешам (Франция)
- Винченцо Монтелла (Италия)
- Вилли Саньоль (Грузия)
- Иван Гашек (Чехия)
- Сергей Ребров (Украина)
- Гарет Саутгейт (Англия)
- Мурат Якин (Швейцария)
- Сильвинью (Албания)
- Стив Кларк (Шотландия)
- Луис де ла Фуэнте (Испания)
- Роберто Мартинес (Бельгия)
- Марко Росси (Венгрия)
- Лучано Спалетти (Италия)
- Михал Пробеж (Польша)
- Матяж Кек (Словакия)
- Златко Далич (Хорватия)
- Эдвард Йорданеску (Румыния)
- Ральф Рангник (Австрия)
- Франческо Кальцона (Словакия)
- Каспер Юльманн (Дания)
- Юлиан Нагельсманн (Германия)
- Доменико Тедеско (Бельгия)
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