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Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро-2024 по их успехам в качестве игрока

Украинец занял седьмую строчку рейтинга.
11 июня, 14:38
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Авторитетное британское издание The Athletic опубликовало свой рейтинг тренеров Евро-2024, но на основе их успехов в качестве футболистов.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров занял седьмое место в этом топе, уступив неожиданно Ивану Гашеку, который провел большую часть своей карьеры в Чехии, а также поиграл за Страсбур и японские клубы, а также Вилли Саньолю, Винченцо Монтелли, Дидье Дешаму, Драгану Стойковичу и Рональду Куману.

В десятку также вошли Сильвинью, Мурат Якин и Гарет Саутгейт.

Вот такими словами The Athletic охарактеризовали Реброва: "Когда-то стоил Тоттенхэм Хотспур 11 миллионов фунтов стерлингов, в то время это были огромные деньги.

Плодотворный нападающий в Украине, где он является вторым лучшим бомбардиром в истории лиги со 123 голами. Менее результативен в "Шпорах»"(16 голов в 75 матчах), где он сказал боссу Глену Ходдлу: "Я хочу перейти в клуб, где я чувствую себя игроком", или впоследствии в лондонском Вест Хэме (два гола в 32 поединках - в основном во втором дивизионе). Выиграл девять украинских титулов с киевским Динамо, где составил половину невероятно голевого дуэта с Андреем Шевченко.

Очень серьезно увлекался радиолюбительством и использовал азбуку Морзе для общения с людьми по всему миру. Сегодняшний менеджер сборной Украины, к сожалению, не успел за современным обществом и перешел на WhatsApp".

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Топ тренеров Евро-2024 по успехам в качестве игрока

  1. Рональд Куман (Нидерланды)
  2. Драган Стойкович (Сербия)
  3. Дидье Дешам (Франция)
  4. Винченцо Монтелла (Италия)
  5. Вилли Саньоль (Грузия)
  6. Иван Гашек (Чехия)
  7. Сергей Ребров (Украина)
  8. Гарет Саутгейт (Англия)
  9. Мурат Якин (Швейцария)
  10. Сильвинью (Албания)
  11. Стив Кларк (Шотландия)
  12. Луис де ла Фуэнте (Испания)
  13. Роберто Мартинес (Бельгия)
  14. Марко Росси (Венгрия)
  15. Лучано Спалетти (Италия)
  16. Михал Пробеж (Польша)
  17. Матяж Кек (Словакия)
  18. Златко Далич (Хорватия)
  19. Эдвард Йорданеску (Румыния)
  20. Ральф Рангник (Австрия)
  21. Франческо Кальцона (Словакия)
  22. Каспер Юльманн (Дания)
  23. Юлиан Нагельсманн (Германия)
  24. Доменико Тедеско (Бельгия)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Сергей Ребров

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