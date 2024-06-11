Ребров вошел в топ-10 тренеров Евро-2024 по их успехам в качестве игрока

Авторитетное британское издание The Athletic опубликовало свой рейтинг тренеров Евро-2024, но на основе их успехов в качестве футболистов.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров занял седьмое место в этом топе, уступив неожиданно Ивану Гашеку, который провел большую часть своей карьеры в Чехии, а также поиграл за Страсбур и японские клубы, а также Вилли Саньолю, Винченцо Монтелли, Дидье Дешаму, Драгану Стойковичу и Рональду Куману.

В десятку также вошли Сильвинью, Мурат Якин и Гарет Саутгейт.

Вот такими словами The Athletic охарактеризовали Реброва: "Когда-то стоил Тоттенхэм Хотспур 11 миллионов фунтов стерлингов, в то время это были огромные деньги.

Плодотворный нападающий в Украине, где он является вторым лучшим бомбардиром в истории лиги со 123 голами. Менее результативен в "Шпорах»"(16 голов в 75 матчах), где он сказал боссу Глену Ходдлу: "Я хочу перейти в клуб, где я чувствую себя игроком", или впоследствии в лондонском Вест Хэме (два гола в 32 поединках - в основном во втором дивизионе). Выиграл девять украинских титулов с киевским Динамо, где составил половину невероятно голевого дуэта с Андреем Шевченко.

Очень серьезно увлекался радиолюбительством и использовал азбуку Морзе для общения с людьми по всему миру. Сегодняшний менеджер сборной Украины, к сожалению, не успел за современным обществом и перешел на WhatsApp".

Читай также: "Достижение вдохновляет": Ребров рассказал о дополнительной мотивации на Евро-2024 после триумфа Усика

Топ тренеров Евро-2024 по успехам в качестве игрока

Рональд Куман (Нидерланды) Драган Стойкович (Сербия) Дидье Дешам (Франция) Винченцо Монтелла (Италия) Вилли Саньоль (Грузия) Иван Гашек (Чехия) Сергей Ребров (Украина) Гарет Саутгейт (Англия) Мурат Якин (Швейцария) Сильвинью (Албания) Стив Кларк (Шотландия) Луис де ла Фуэнте (Испания) Роберто Мартинес (Бельгия) Марко Росси (Венгрия) Лучано Спалетти (Италия) Михал Пробеж (Польша) Матяж Кек (Словакия) Златко Далич (Хорватия) Эдвард Йорданеску (Румыния) Ральф Рангник (Австрия) Франческо Кальцона (Словакия) Каспер Юльманн (Дания) Юлиан Нагельсманн (Германия) Доменико Тедеско (Бельгия)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!