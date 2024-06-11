Цыганков - о матче с Молдовой: Было важно подготовить себя к Евро-2024, ведь это праздник для всех

Виктор рассказал о прошедшем поединке и о комбинации, которая привела к его голу.

Сборная Украины завоевала разгромную победу над сборной Молдовы со счетом 4:0 в спарринге перед чемпионатом Европы-2024.

После матча вингер "желто-синих" подвел итоги встречи и подготовки украинской сборной к будущему турниру.

"Забили быстрый мяч, стало легче играть. Владели инициативой, имели возможность проверить себя и довольны, что смогли выиграть. В принципе нормальная игра, никто не хочет проигрывать, хоть и товарищеский матч. Было важно себя подготовить к Евро, там никто не будет играть в полсилы", - сказал он. Виктор.

"Комбинация во время моего гола... С ребятами легко играть, все знают, что делать в конкретной ситуации. Доволен, что смогли забить такой гол и надеюсь в будущем будем забивать еще такие голы".

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"Евро – это праздник, для нас, для болельщиков, для страны. Хочется сделать подарок – хорошие эмоции. Мы понимаем, какая на нас ответственность".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми голами прошедшего поединка между сборными Украины и Молдовы.

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