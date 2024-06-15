Жирона поборется с рядом клубов Европы за игрока Барселоны

Каталонская Жирона продолжает планировать трансферную кампанию под первое в истории клуба участие в Лиге Чемпионов.

Коллектив Мичела решил посоревноваться с Интером, Севильей и Валенсией за Сержи Роберто, если тот станет свободным агентом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Барселона пока не определилась с будущим своего возрастного воспитанника и выясняет размер зарплатного фонда на сезон-2024/25, чтобы понять стоит ли продлевать контракт испанца, который уже не является таким важным игроком как это было бы если бы в клубе остался Хави.

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В то же время, вариант с Жироной называется наименее вероятным из всех возможных, которые есть у Роберто для продолжения карьеры. Отмечается, что Сержи хочет определиться с будущим до середины июля.

Напомним, в прошлом сезоне у 32-летнего игрока 24 матча, где он забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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