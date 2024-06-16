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Тренер сборной Нидерландов: Я думаю, что на этом Евро нет явного фаворита

Рональд Куман считает, что многие могут побороться за победу на турнире.
Сегодня, 14:11
Рональд Куман / Getty Images
Рональд Куман / Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о шансах на победу на Евро-2024.

По словам рулевого "оранье", у команд, которые должны претендовать на трофей, равные шансы, возможно, за исключением Франции, у которой есть опыт побед на таких турнирах.

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"Мы многое сделали, много тренировались и провели два хороших товарищеских матча. Поэтому настроение хорошее. Но в матче с Польшей мы должны показать это на деле. Вот что важно.

Мы всегда внимательно смотрим на соперника, анализируем его. В чем заключаются основные опасности? Как мы можем ему противостоять? В чем его слабые стороны? И мы всегда используем свои сильные качества. Нам нужен мяч, и мы хотим играть в атакующий футбол.

Мы уже определились с составом. Мы намеренно решили дать каждому немного игрового времени в товарищеских матчах. Но теперь игроки знают, кто выйдет в старте против Польши, и это вносит ясность.

Есть определенное количество сильных команд, и Нидерланды относятся к их числу. Но я думаю, что нет одного конкретного фаворита. Возможно, немного выделяется Франция, за счет победного опыта на таких турнирах.

Опыт приобретается с игрой. Если я выбираю конкретных игроков, значит, я в них верю. Если я считаю игроков достаточно сильными, они выходят на поле", - заявил Куман.

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