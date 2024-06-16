Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2 пен. 5:4: обзор матча и результат игры 16.06.2024

Украинцы в финале растеряли преимущество в два мяча, но одолели Кот-д'Ивуар в серии пенальти.

В воскресенье, 16 июня, олимпийская сборная Украины U-23 встречалась с Кот-д'Ивуаром U-20 в финале международного турнира Мориса Ревелло, который проходил во Франции.

Подопечные Руслана Ротаня в статусе победителей группы В соревнований противостояли ивуарийцам, которые стали лучшими в квинтете А, и после результативной ничьей в основное время матча одолели соперника в серии пенальти.

В первой половине встречи олимпийская сборная Украины достаточно легко оформила себе комфортное преимущество в два мяча. В начале поединка Денис Шостак выиграл борьбу у защитника и открыл счет в матче, а на 31-й минуте Даниил Сикан выбегал сам на вратаря и откатил под удар на пустые ворота Максиму Хланю.

Источник: УАФ

Тем не менее Кот-д'Ивуару удалось отквитать один гол "в раздевалку". В компенсированное к первому тайму время на 45+3 минуте Патрик Уотро замкнул прострел в штрафную с правого фланга. А во второй половине встречи украинцы растеряли и минимальное преимущество. На 59-й минуте встречи второй результативный удар на свой счет записал тот же Уотро.

Ничейный результат продержался до конца основного времени и по регламенту соперники должны были определить победителя турнира в серии послематчевых пенальти, где успешнее оказались украинцы, несмотря на неудачу при первом же ударе.

Источник: УАФ

Из первых своих пяти пенальти каждый из соперников не реализовал по одному - в украинцев Хлань не переиграл вратаря, а точно пробили Кирилл Сигеев, Максим Кучерявый, Игорь Краснопир и Егор Ярмолюк. После Кирилл Фесюн не позволил отличиться ивуарийцу, а Арсений Батагов свой удар с одиннадцатиметровой отметки успешно использовал.

Статистика матча Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20

Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20 2:2 (пен. 5:4)

Голы: Шостак, 7, Хлань, 31 - Уотро, 45+3, 59

Серия пенальти: А. Конате - 0:1, Хлань - 0:1 (вратарь), Гудусс - 0:2, Сигеев - 1:2, О. Куасси - 1:2 (мимо ворот), Кучерявый - 2:2, У. Конате - 2:3, Краснопир - 3:3, Агникой - 3:4, Ярмолюк - 4:4, Зогбе - 4:4 (вратарь), Батагов - 5:4.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 13 - 13

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 7 - 5

Фолы: 15 - 12

Украина U-23: Фесюн, Крупский, Салюк, Батагов, Мартынюк, Велетень (Сигеев, 71), Рубчинский (Кучерявый, 87), Шостак (Очеретько, 56), Хлань, Федор (Ярмолюк, 46), Сикан (Краснопир, 56).

Кот-д'Ивуар U-20: Конан, Зогбе, Симпоре, Агникой, В. Конате, О. Куасси, У. Конате, М. Коне (Джире, 84), А. Конате, Вава (Гудусс, 71), Вотро (Ш. Коне, 90+8).

Предупреждения: Мартынюк, 22, Велетень, 68 - В. Конате, 9, М. Коне, 73.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!